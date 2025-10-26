Kosovui nepavyko išrinkti vyriausybės po kelis mėnesius trunkančios krizės

A. Kurti kairioji partija „Vetevendosje!“ (Savarankiško apsisprendimo judėjimas, VV) surinko tik 56 balsus – mažiau nei 61 vieta, reikalinga vyriausybei, todėl praėjus beveik devyniems mėnesiams po rinkimų šalis liko be gyvybingos administracijos.
Prezidentas dabar turės paskelbti premjero kandidatą antram balsavimui parlamente.
Regis, artėja neeiliniai rinkimai.
Neaišku, ar 50-mečio A. Kurti kandidatūra galėtų būti svarstoma, ar vietoj jos bus pasiūlytas opozicijos kandidatas.
Tačiau jei per antrąjį balsavimą parlamente nepavyks suformuoti aiškios daugumos, jauniausiai Europos šaliai gali tekti surengti dar vienus įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus.
A. Kurti, kuris lieka laikinosios vyriausybės vadovu, prieš pralaimėjimą rinkimuose parlamentui sakė, kad kiekviena diena be naujos administracijos yra „praradimo diena plėtrai, piliečiams, valstybei“.
Jis perspėjo, kad be vyriausybės šaliai gresia nauji rinkimai be biudžeto, o tai gali pakenkti jos gebėjimui finansuoti pagrindines paslaugas, įskaitant pensijas, vaistų tiekimą, policijos ir saugumo tarnybas.
„Šalis be biudžeto yra šalis, kuri negali judėti į priekį“, – pridūrė jis.
A. Kurti kairiojo sparno partija vasarį rinkimuose laimėjo daugiausiai balsų, tačiau jai nepavyko užsitikrinti pakankamai vietų vyriausybei suformuoti, todėl kilo aršūs ginčai ir atidėlioti svarbūs balsavimai susiskaldžiusiame parlamente.
Vienos iš pagrindinių opozicinių partijų, Kosovo demokratinės lygos (LDK), pirmininkas Lumiras Abdixhiku (Lumiras Abdidžikus) tiesiogiai apkaltino A. Kurti blokavus „Kosovą aštuonis mėnesius“.
„Regis, artėja neeiliniai rinkimai“, – teigė L. Abdixhiku.
Naujausi komentarai