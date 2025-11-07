Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.
Pirmiau kai kuriuose gamyklos „UralVagonZavod“ skyriuose darbo savaitė buvo sutrumpinta iki keturių dienų.
Net įmonės, kurioms dėl jų vaidmens kare Kremliaus teikė prioritetą, dabar priverstos mažinti išlaidas ir personalą.
Ši įmonė yra Rusijos karinio pramonės komplekso dalis ir Rusijos kariuomenei gamina tankus „T-90“ bei kitą karinę techniką. Atleidžiami įmonės „UralVagonZavod“ darbuotojai yra dar vienas ženklas, kad Rusijos karo ekonomikos kortų namelis pradeda griūti.
„Po beveik ketverių metų pernelyg didelio krūvio ir dirbtinės perkrovos gynybos pramonė nebegali išlaikyti tokio tempo. Net įmonės, kurioms dėl jų vaidmens kare Kremliaus teikė prioritetą, dabar priverstos mažinti išlaidas ir personalą“, – pažymėjo centras.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, didžiausios Rusijos valstybinės korporacijos „Gazprom“, „Rosneft“ ir „Russian Railways“ yra įklimpusios į skolas, kurių suma yra rekordiškai didelė šalies istorijoje ir viršija 12 trilijonų rublių.
