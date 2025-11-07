 Kovos su dezinformacija centras atskleidžia, kas vyksta Rusijoje

2025-11-07 16:10
Jūras Barauskas (ELTA)

Rusijos mokslinis gamybinis susivienijimas „UralVagonZavod“ OJSC paskelbė atleisiantis 10 proc. savo darbuotojų ir pristatė planus iki 2026 m. vasario sumažinti metalurgijos ir geležinkelio vagonų surinkimo gamybos apimtis bei administracinio personalo ir tam tikrų pagalbinių darbuotojų skaičių.

Kovos su dezinformacija centras atskleidžia, kas vyksta Rusijoje / Scanpix nuotr.

Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.

Pirmiau kai kuriuose gamyklos „UralVagonZavod“ skyriuose darbo savaitė buvo sutrumpinta iki keturių dienų.

Net įmonės, kurioms dėl jų vaidmens kare Kremliaus teikė prioritetą, dabar priverstos mažinti išlaidas ir personalą.

Ši įmonė yra Rusijos karinio pramonės komplekso dalis ir Rusijos kariuomenei gamina tankus „T-90“ bei kitą karinę techniką. Atleidžiami įmonės „UralVagonZavod“ darbuotojai yra dar vienas ženklas, kad Rusijos karo ekonomikos kortų namelis pradeda griūti.

„Po beveik ketverių metų pernelyg didelio krūvio ir dirbtinės perkrovos gynybos pramonė nebegali išlaikyti tokio tempo. Net įmonės, kurioms dėl jų vaidmens kare Kremliaus teikė prioritetą, dabar priverstos mažinti išlaidas ir personalą“, – pažymėjo centras.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, didžiausios Rusijos valstybinės korporacijos „Gazprom“, „Rosneft“ ir „Russian Railways“ yra įklimpusios į skolas, kurių suma yra rekordiškai didelė šalies istorijoje ir viršija 12 trilijonų rublių.

