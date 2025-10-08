Pasak žvalgybos pranešimų, Rusijos valdžia planuoja padidinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą nuo 20 iki 22 proc. Finansų ministras Antonas Siluanovas jau pripažino, kad dėl to padidės kainos ir našta įmonėms.
Kitais metais Rusijoje bus įvesta nauja apmokestinimo sistema mažoms ir vidutinėms įmonėms: metinė pajamų riba, kuriai taikoma supaprastinta sistema, bus sumažinta šešis kartus – nuo maždaug 723 tūkst. iki 120 tūkst. JAV dolerių.
Bus panaikintos lengvatinės socialinio draudimo įmokos IT įmonėms: jos padidės nuo 7,6 iki 15 proc.
Taip pat bus sumažintas didelės dalies – 18 iš 51 – Rusijos valstybinių programų finansavimas. Labiausiai bus mažinamos išlaidos „Cheminės ir biologinės saugos“ (-36 proc.), „Aviacijos pramonės plėtros“ (-30 proc.) ir „Energetikos plėtros“ (-29 proc.) programoms.
Tuo pat metu asignavimai „Elektroninės ir radioelektroninės pramonės plėtrai“ karinio pramoninio komplekso naudai padidės 4,4 karto – iki 2,2 mlrd. dolerių kitais metais.
Mokesčių naštos didinimas ir socialinių išlaidų mažinimas, kaip pažymima ataskaitoje, liudija, kad Rusijos valdžia bando išlaikyti karinių išlaidų augimą gyventojų sąskaita.
Rusijos pensijų ir socialinio draudimo fondo, iš kurio mokamos išmokos 40-čiai mln. pensininkų, deficitas šiais metais sudarys apie 8,3 mlrd. dolerių.
Tuo pat metu išlaidos Rusijos lyderio Vladimiro Putino ir jo administracijos išlaikymui kitais metais vėl padidės iki 354 mln. dolerių (apie 1 mln. dolerių per dieną). Ši suma viršija tokių regionų kaip Kalmukija ir Žydų autonominis regionas metinius biudžetus.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos valdžia kelis kartus padidino užsieniečiams skirtų propagandinių projektų ir valstybinės programos rusų kalbai populiarinti finansavimą.
Naujausi komentarai