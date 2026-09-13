 Kremlius neatmeta galimybės spalį atnaujinti derybas su Ukraina

Kremlius neatmeta galimybės spalį atnaujinti derybas su Ukraina

2026-09-13 13:06
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Trišalės derybos su Ukraina ir Jungtinėmis Valstijomis dėl didžiausio konflikto Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų pabaigos galėtų vykti spalio mėnesį. Kaip praneša Rusijos naujienų agentūros, tai sekmadienį pareiškė Kremlius.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas / EPA/MAXIM SHIPENKOV nuotr.

„Neatmetame tokios galimybės; kalbame apie artimą ateitį“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros „Ria“ ir TASS.

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