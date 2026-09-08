Kremlius: po JAV pasiuntinių vizito Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas itin atvirai pasikalbėjo

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV vadovas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį surengė „itin atvirą“ pokalbį telefonu, žurnalistams pranešė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas.
Pokalbis įvyko po to, kai savaitgalį Maskvoje apsilankė JAV derybininkai.
D. Trumpo verslo partneris Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) savaitgalį apsilankė Rusijos ir Ukrainos sostinėse, kur susitiko su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Per antradienį įvykusį pokalbį, kuris truko valandą, V. Putinas ir D. Trumpas „apsikeitė nuomonėmis apie vizitų rezultatus“, sakė J. Ušakovas.
Savaitgalio derybos neatnešė jokio greito proveržio jau puspenktų metų besitęsiančiame kare, kuris jau yra virtęs kruviniausiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
J. Ušakovas teigė, kad V. Putinas D. Trumpui pateikė „objektyvią ir išsamią“ padėties fronto linijoje „analizę“.
Kremliaus šeimininkas nuolat teigia, kad jo pajėgos visame fronte veržiasi į priekį, o visos rytinės Donbaso srities užėmimas tėra laiko klausimas.
Jis taip pat „nurodė, ką amerikiečiai realiai galėtų padaryti, kad karo veiksmai greitai pasibaigtų“, sakė J. Ušakovas, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Maskva nerodo jokių ženklų, kad ji ketintų atsisakyti savo maksimalistinių sąlygų karui užbaigti, įskaitant reikalavimą, kad Ukraina atiduotų rytines teritorijas, kurių Rusijos kariai dar neužėmė.
V. Putinas D. Trumpui taip pat pasakė, kad Rusija neturi „jokių agresyvių planų“ Europos atžvilgiu, teigė J. Ušakovas.
Vasarą Kremlius buvo apkaltintas sabotažo kampanijos prieš Ukrainos rėmėjus Europoje eskalavimu, tačiau jis neigia šiuos kaltinimus.
„Atsižvelgiant į spekuliacijas dėl tariamų priešiškų Rusijos ketinimų Europos valstybių atžvilgiu, buvo pabrėžta, kad mes neturime absoliučiai jokių agresyvių planų Europos atžvilgiu“, – sakė J. Ušakovas.
„Apie Rusijos grėsmę skleidžiami mitai tarnauja kaip pretekstas europiečiams didinti paramą Ukrainai ir savo karines išlaidas“, – pridūrė jis.
Susirūpinimą dėl Rusijos ketinimų dar padidino rugpjūčio pabaigoje įvykęs netikėtas Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Johno Ratcliffe'o (Džono Ratklifo) vizitas Maskvoje, per kurį jis, pasak JAV žiniasklaidos, įspėjo Rusiją dėl bet kokio puolimo prieš NATO valstybes nares.
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