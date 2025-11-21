 Kremlius teigia oficialiai negavęs JAV taikos plano, ragina Zelenskį nedelsiant derėtis

Kremlius teigia oficialiai negavęs JAV taikos plano, ragina Zelenskį nedelsiant derėtis

2025-11-21 14:08
Marius Jakštas (ELTA)

Kremlius penktadienį pranešė kol kas oficialiai negavęs JAV plano dėl karo Ukrainoje pabaigos, o Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį paragino derėtis dabar, nes antraip jam esą gresia prarasti daugiau teritorijų.

Kremlius teigia oficialiai negavęs JAV taikos plano, ragina Zelenskį nedelsiant derėtis
Kremlius teigia oficialiai negavęs JAV taikos plano, ragina Zelenskį nedelsiant derėtis / Scanpix nuotr.

„Veiksmingas Rusijos ginkluotųjų pajėgų darbas turėtų Zelenskį įtikinti, kad geriau derėtis dabar, nei vėliau“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

„Sprendimų priėmimo laisvė jam mažėja, nes Rusijos armijos puolimo metu prarandamos teritorijos“, – pridūrė jis.

Kaip anksčiau rašė ELTA, JAV prezidento Donaldo Trumpo palaikomame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai: be kita ko, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių. Rusija įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis išreiškė viltį šį planą artimiausiomis dienomis aptarti su D. Trumpu.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
derybos
trumpo planas
JAV
Rusija

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų