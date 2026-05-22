„Rusai pasiruošę deryboms“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
„Manome, kad visada geriau kalbėtis vieniems su kitais, užuot stūmus situaciją į visišką konfrontaciją, o būtent tai europiečiai šiuo metu ir daro“, – teigė jis.
Rusija palankiai įvertintų tono pasikeitimą, pridūrė D. Peskovas.
Jis atkreipė dėmesį į neseniai nuskambėjusius Suomijos prezidento Alexanderio Stubbo ir Berlyno pareiškimus apie tiesiogines derybas su Rusija ir nurodė, kad „tikriausiai nėra blogai“, jei derybininko būtų ieškoma Europos Sąjungos (ES) lygiu.
„Dar prieš kelis mėnesius tokios diskusijos Europoje net nevyko“, – pažymėjo D. Peskovas.
V. Putinas visada pabrėžė esąs pasiruošęs deryboms, jei į jį būtų kreiptasi. Tuo pat metu Maskva ne kartą paskelbė pareiškimus, kuriuose tvirtinama, kad europiečiai turėtų būti laikomi karo šalimi, nes tiekia ginklus Ukrainai, todėl jiems nėra vietos prie derybų stalo.
Tinkamo tarpininko paieškos
Derybos dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos pastaruoju metu vyko tarpininkaujant JAV. Nepaisant to, proveržio kol kas nebuvo.
Pagrindinė priežastis yra ta, kad Rusija neatsisako reikalavimo, jog Ukraina išvestų karius iš Donbaso regiono. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė tokias teritorines nuolaidas V. Putinui.
Rusijos žurnalisto paklaustas, kuriam Europos tarpininkui teiktų pirmenybę, V. Putinas neseniai įvardijo savo draugą Gerhardą Schröderį. Ukraina atmetė buvusio Vokietijos kanclerio tarpininkavimą, paminėdama jo artimus ryšius su Rusija.
D. Peskovas ketvirtadienį pabrėžė, kad V. Putinas nesiūlė G. Schröderio proaktyviai, tačiau tik įvardijo jį atsakydamas į klausimą.
V. Putinas taip pat atmetė bet kokį tarpininką, kuris praeityje yra išsakęs menkinančių pastabų apie Rusiją.
Lieka neaišku, kas ES lygiu galėtų būti tinkamas šiam vaidmeniui.
ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas būtų akivaizdi kandidatė, tačiau Maskva yra apkaltinusi šią estų diplomatę neapykanta rusų atžvilgiu ir atmetė derybas su ja.
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