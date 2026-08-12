Kulbergas: Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją

„Amunicija anksčiau Latvijos įsigytoms sistemoms kovai su dronais nebuvo nupirkta tuo pačiu metu“, – per naujienų agentūros LETA tinklalaidę „Kas tas vispar bija?!“ sakė A. Kulbergas.
Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus, susijusius su dronais, ir buvusio gynybos ministro Andrio Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susiję su sistemomis, įsigytomis A. Sprūdui einant pareigas, A. Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė.
„Mes įsigijome įrangą, bet pamiršome nupirkti amuniciją“, – sakė premjeras ir pridūrė, kad tokia situacija iš tiesų buvo. Jis nenurodė konkretaus pirkimo, sistemos ar institucijos, atsakingos už tai, kad nebuvo nupirkta amunicija.
A. Kulbergas teigė, kad šiuo metu negali atskleisti visų detalių apie incidentus, susijusius su dronais, ir gynybos pajėgumus. Latvija vadina save „dronų supervalstybe“, bet „to niekas neparemia“, sakė A. Kulbergas.
Pasak jo, šiuo metu kuriama vieninga sistema, skirta sinchronizuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimi stebint oro erdvę ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis.
A. Sprūdas gynybos ministro pareigas ėjo nuo 2023 metų rugsėjo iki 2026 metų gegužės. Interviu A. Kulbergas neatsakė, ar situacija dėl minėtos sistemos ir amunicijos pirkimo buvo tiesiogiai susijusi su A. Sprūdo priimtais sprendimais.
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