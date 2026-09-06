Kyjivas protestuoja dėl naujojo JT žemėlapio, kuriame Krymas vaizduojamas atskirai

Apie tai sekmadienį rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
„2026 metais JT nereikėtų priminti: Krymas yra Ukraina. Gėda“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė liberalų įstatymų leidėja.
JT Generalinė Asamblėja penktadienį nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa – sumažintos.
Rezoliuciją, kuria siekiama „tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo“, palaikė 164 šalys, JAV balsavo prieš, o dar šešios valstybės susilaikė.
Krymas yra Ukraina. Gėda.
Naujasis žemėlapis, žinomas kaip lygiaplotė „Equal Earth“ kartografinė projekcija, pagerina „pasaulio kartografinio vaizdavimo tikslumą“, teigiama rezoliucijoje.
Ukraina buvo viena iš septynių šalių, kurios nebalsavo už naująjį JT pasaulio žemėlapį – dėl to, kaip jame vaizduojamas Krymas.
Priėmus rezoliuciją, JT nustos naudoti tradicinį Merkatoriaus projekcijos pasaulio žemėlapį, kuriame šiauriau esančios šalys atrodo didesnės nei yra iš tikrųjų, ir pradės naudoti projekciją, išlaikančią tikrąjį šalių dydį.
Ukraina per balsavimą susilaikė, kaip ir Estija, Sakartvelas, Lietuva, Moldova ir Serbija.
Žemėlapyje Krymas pavaizduotas pilka spalva, kuri skiriasi nuo likusiai šalies daliai naudoto žalio atspalvio.
Rusija 2014 metais neteisėtai okupavo ir aneksavo Krymą, tačiau pagal tarptautinę teisę jis išlieka Ukrainos teritorija.
Nors žemėlapyje Krymo spalva nėra tokia pati kaip Rusijos, vis tiek parodoma, kad pusiasalis yra tam tikru būdu atskirtas nuo Ukrainos.
Oficialiame Ukrainos proteste, įregistruotame JT, šalies vaizdavimas naujajame žemėlapyje vadinamas visiškai nepriimtinu.
Europos Sąjungos (ES) delegacija JT palaikė rezoliuciją, tačiau aiškinamajame pareiškime nurodė: „Pabrėžiame, kad rezoliucija nenagrinėja klausimų, susijusių su valstybių suverenitetu, teritoriniu statusu, sienų nustatymu ar tarptautiniu mastu pripažintomis valstybių sienomis, ir neturi jiems įtakos.“
Tačiau JAV pasmerkė šią rezoliuciją, teigdamos, kad tokie žingsniai yra „priežastis, kodėl ši institucija praranda savo patikimumą“.
„Užuot susitelkusi į tikrąsias problemas (...), ši institucija diskutuoja apie XVI amžiaus žemėlapių projektus ir jų vaidmenį skatinant reparacijas“, – prieš balsavimą sakė JAV atstovė Yaryna Ferencevych (Jaryna Ferencevyč).
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