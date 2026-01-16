Kyšininkavimu įtariama buvusi Ukrainos premjerė Tymošenko paleista už užstatą

65 metų Ukrainos politikė kaltinimus neigia ir sako, kad byla yra politiškai motyvuota. Ji nuo 2005 m. du kartus ėjo ministrės pirmininkės pareigas.
2010 m. J. Tymošenko pralaimėjo prezidento rinkimus prorusiškam Viktorui Janukovyčiui ir buvo įkalinta už piktnaudžiavimą tarnyba. Jos rėmėjai, teisių gynimo grupės ir Vakarų vyriausybės bylą vadino politiniu kerštu.
Kovos su korupcija teismas penktadienį nustatė maždaug 762 tūkst. JAV dolerių užstatą, iš posėdžio pranešė AFP žurnalistas, ir uždraudė J. Tymošenko išvykti iš sostinės be leidimo bei įsakė atiduoti savo pasą.
Prokurorų teigimu, J. Tymošenko atskleidė kitam parlamento nariui grynųjų už balsus schemą, mokėjimai siekė 10 tūkst. JAV dolerių per mėnesį.
J. Tymošenko teisme pasirodė su jai būdinga šukuosena – aplink galvą apsukta kasa. Ji kaltinimus pavadino provokacija. NABU „vykdė politinį įsakymą, skirtą diskredituoti būtent mane“, sakė ji.
Teisme J. Tymošenko teigė, kad pati negali sumokėti užstato, nes jos banko sąskaitos įšaldytos. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jai duotos penkios dienos užstatui sumokėti.
Rusijai beveik prieš ketverius metus pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, politinės kampanijos iš esmės sustabdytos, nes pagal karo padėties įstatymą rinkimai Ukrainoje draudžiami.
Pastaraisiais mėnesiais karo niokojamą šalį sukrėtė virtinė plataus masto korupcijos skandalų, privertusių atsistatydinti ministrus ir prezidento Volodymyro Zelenskio vyriausiąjį padėjėją Andrijų Jermaką. Korupcija jau seniai kamuoja Ukrainą, o kova su korupcija laikoma svarbiausia jos siekio įstoti į Europos Sąjungą sąlyga.
Naujausi komentarai