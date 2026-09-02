 Latvija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų knygų, laikraščių bei drabužių importą

Latvija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų knygų, laikraščių bei drabužių importą

2026-09-02 13:31
BNS inf.

Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Apie tai rašo portalas „TVP World“.

<span>Latvija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų knygų, laikraščių bei drabužių importą</span>
Latvija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų knygų, laikraščių bei drabužių importą / Pixabay nuotr.

Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena pirmųjų Europos Sąjungos (ES) valstybių, įvedusių tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekėms, kurioms netaikomos bloko sankcijos.

Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms, gabenamoms per trečiąsias šalis.

Latvijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad šia priemone siekiama apsaugoti šalies saugumo interesus, užkirsti kelią rusų propagandos patekimui į šalį ir sumažinti Rusijos bei Baltarusijos eksporto pajamas.

„Šios prekės nėra unikalios. Kitose rinkose galima rasti pakankamai alternatyvų, – nurodė ministerija. – Latvijai svarbu užimti aiškią poziciją, siekiant nutraukti ekonominius ryšius su agresore visose srityse.“

Ši priemonė papildo ankstesnius Latvijos įvestus apribojimus rusiškiems ir baltarusiškiems žemės ūkio bei maisto produktams.

Šiame straipsnyje:
Latvija
Rusija
baltarusija
importo ribojimai

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GREIT PRIVERS VYRUS VAIKŠČIOTI SU NULEISTOMIS KELNĖMIS....IDIOTIZMUI NĖRA RIBŲ JEI PROTAS ANALINĖJE ANGOJE ..................VLADIMIRAS ŠULCAS...................
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