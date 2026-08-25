Latvija uždraus knygų, drabužių ir kitų prekių importą iš Rusijos ir Baltarusijos

Liepos mėnesį parlamentui pritarus importo draudimui, vyriausybė nustatė jo įsigaliojimo datą ir galutinai patvirtino paveiktų produktų grupių sąrašą, antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.
Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avalynei, žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateityje šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos (ES) ir NATO narę, net iš trečiųjų šalių.
Pasak Užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Ja taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą.
Latvija rytuose ribojasi su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija, joje gyvena didelė etninė rusų mažuma. Vyriausybė Rygoje yra viena artimiausių Ukrainos partnerių jai ginantis nuo besitęsiančios Rusijos agresijos. Nuo karo pradžios prieš ketverius su puse metų Latvija, be ES sankcijų, įvedė keletą nacionalinių importo apribojimų prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos.
Nuo 2022 m. importo vertė sumažėjo 91 proc. – nuo 2,13 mlrd. eurų iki 193 mln. eurų praėjusiais metais. Įmonių, kurios toliau prekiauja su Rusija ir Baltarusija, pavadinimai yra įtraukti į viešai prieinamą registrą.
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