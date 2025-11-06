Latvijoje ir įvairiuose Europos miestuose vyks protestai prieš pasitraukimą iš Stambulo konvencijos

Protesto paraiškoje pabrėžiama, kad Konvencija nėra ideologinis dokumentas, o priemonė, padedanti apsaugoti žmones, užkirsti kelią nusikaltimams ir sustiprinti valstybės gebėjimą reaguoti, kai kyla grėsmė saugumui.
Protestuotojai raginami dėvėti raudonus drabužius ir į senamiestį atsinešti plakatus, taip pat nedidelius deglus, atšvaitus, saugias, izoliuotas raudonos ar baltos spalvos lauko žvakes ar kitus šviesos šaltinius.
Protestai prieš Latvijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos šį vakarą taip pat turėtų vykti Liepojoje, Daugpilyje, Cėsyje, taip pat prie Latvijos ambasadų Helsinkyje, Taline, Hagoje, Vienoje, Berlyne ir Osle.
Praėjusią savaitę dauguma Latvijos parlamento deputatų nubalsavo už pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, teigdami, kad ji skatina „genderistines“ teorijas ir naujas lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos normas.
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pirmadienį nepasirašė ir grąžino parlamentui prieštaringai vertinamą įstatymą dėl pasitraukimo iš Stambulo konvencijos.
Jei E. Rinkevičius būtų tai padaręs, Latvija būtų tapusi pirmąja Europos Sąjungos šalimi, pasitraukusia iš Stambulo konvencijos.
Premjerė užsimena apie pokyčius koalicijoje
Latvijos ministrė pirmininkė Evika Siliņa trečiadienį vakare nacionalinei televizijai sakė, kad Žaliųjų ir ūkininkų sąjunga turės atsakyti savo rinkėjams ir visai visuomenei už paramą Stambulo konvencijos denonsavimui. Premjerė neatskleidė, kokių veiksmų ketina imtis, bet užsiminė, kad valdančioji koalicija gali bet kada pasikeisti, tačiau šiuo metu prioritetas yra kitų metų valstybės biudžeto priėmimas.
Premjerės nuomone, geriausias sprendimas būtų susitarti, kad Stambulo konvencija liktų galioti. Vis dėlto politikė supranta, kad palikti įstatymo projektą spręsti kitam Seimui yra „geriausia, ką šiuo metu galime padaryti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir konvencija liktų galioti“.
Kalbėdama apie tolesnį koalicijos darbą, E. Siliņa pažymėjo, kad jei ji atsisakytų bendradarbiauti su žaliaisiais/ ūkininkais, vienintelė alternatyva būtų formuoti vyriausybę su tais, kurie apskritai nepritaria Stambulo konvencijai.
