Latvijos Gynybos ministerijai laikinai vadovaus premjerė Silina

Ministrė pirmininkė šias pareigas prisiėmė pagal Vyriausybės sudėties įstatymą ir jas eis kol bus priimtas tolesnis sprendimas. Atitinkamame įstatymo straipsnyje numatyta, kad, kuriam nors ministrui nesant, taip pat jei ministras nustojo eiti pareigas iki atitinkamo ministro pareigoms patvirtinant kitą asmenį, tokio ministro pareigas eina ministras pirmininkas arba ministro pirmininko paskirtas laikinasis ministras iš vyriausybės narių.
Kaip buvo pranešta, gynybos ministras Andris Sprudsas sekmadienį vakare paskelbė atsistatydinąs. Tuo pačiu metu jo atsistatydinimo reikalavo ir E. Silina, kuri jau buvo pasiūliusi pulkininkui Raiviui Melniui užimti gynybos ministro postą ir, kaip pranešama, jis sutiko. Ministrė pirmininkė mano, kad ministerijai turėtų vadovauti profesionalas.
Tokį sprendimą premjerė priėmė po Latgalėje įvykusių incidentų su dronais. Jis rodo, kad pasitikėjimas ministru buvo prarastas, o šiame sektoriuje egzistuoja problemų.
Po minėtųjų incidentų A. Sprudsas paskelbė atsistatydinąs ir prisiėmė politinę atsakomybę, siekdamas užkirsti kelią įvelti kariuomenę į politinius žaidimus. Tuo pačiu metu tęsiamas Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų reagavimo į incidentus vertinimas ir darbas stiprinant oro gynybą.
