Latvijos gynybos ministras: karinės grėsmės šaliai ir NATO nėra

Ministro teigimu, šiuo metu Rusija yra pasirengusi eskalacijai. A. Sprūds pabrėžė, kad savo brutalumą Rusija parodė Ukrainoje.
„Negalime atsipalaiduoti nė akimirkai, nes mūsų regione gali būti hibridinio karo provokacijų ir dar daugiau“, – pabrėžė jis.
Šiuo metu tiesioginės karinės grėsmės Latvijai ar NATO nėra, tačiau negalima atmesti provokacijų, sabotažo ir incidentų eskalacijos galimybės, sakė A. Sprūds.
„Turime į tai atsižvelgti ir būti pasirengę šiandien, o ne rytoj. Mūsų pasirengimą reikia parodyti dabar, įskaitant pratybas „Namejs“, kurios dar labiau sustiprina mūsų pasirengimą. Tai įrodo, kad geriausias atgrasymas – gynybos pajėgumų stiprinimas“, – pabrėžė ministras.
Jis paaiškino, kad nuo galimos eskalacijos taip pat padeda atgrasyti pasirengimo gintis demonstravimas.
Ministro teigimu, Rusiją skatina veikti matomas silpnumas, todėl taip pat svarbi ir NATO misija „Eastern Sentry“, mat ji rodo, kad į bet kokius Rusijos veiksmus bus atsakyta.
Pasak jo, kad ir kokie būtų Rusijos veiksmai ar tų veiksmų motyvai, jie iš esmės yra eskalavimas ir agresijos demonstravimas, į kuriuos būtina reaguoti. Tokia reakcija parodysianti, kad Rusijai šio pobūdžio veikla yra kontrproduktyvi, nes ji provokuoja priešingą reakciją ir pasiekia priešingą rezultatą nei siekiama, paaiškino A. Sprūds.
Ministras atkreipė dėmesį, kad Rusija norėjo sumažinti NATO vaidmenį pasaulyje ir ardyti konsensusą aljanse, tačiau, jo nuomone, galiausiai gavo priešingą rezultatą.
ELTA primena, kad trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį virš Suomijos įlankos pažeidė Latvijos kaimynės Estijos oro erdvę. Po šio incidento Europos Sąjunga ir NATO piktinosi dėl naujos pavojingos rusų provokacijos. Estijos prašymu, pirmadienį incidentą skubiame posėdyje svarstys Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba.
