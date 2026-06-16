Latvijos ministras: „Rail Baltica“ projektą galima įgyvendinti tik ES lėšomis

„Mano asmeniniu įsitikinimu, šią trasą galėsime išplėtoti tik pasinaudodami Europos Sąjungos lėšomis“, – teigė R. Kozlovskis.
Jis taip pat pabrėžė, kad visos trys Baltijos valstybės turi būti vieningos įgyvendindamos projektą, nes Europos Komisija šį projektą vertina visos Baltijos regiono mastu.
„Turime daryti viską, kas įmanoma, kad netampytume vienas kito ir nebaksnotume pirštu, tačiau būtent tai ir vyksta“, – sakė transporto ministras ir pridūrė, kad kito finansavimo dydis priklausys nuo to, kaip projekte dalyvaujančios šalys elgsis per dabartinį planavimo laikotarpį.
Jis taip pat pažymėjo, kad po tarptautinio „Rail Baltica“ pagrindinės linijos faktinių išlaidų ir galimo įgyvendinimo grafiko įvertinimo vyriausybė nuspręs, kaip tiksliai bus įgyvendinamas projektas. Todėl, kol šis auditas nebus baigtas, apie tikrąjį projekto įgyvendinimo grafiką galima tik tam tikru mastu spėlioti.
Savo ruožtu Estijos valstybės kontrolierius Janaras Holmas birželio pradžioje pareiškė, kad Latvijos nesugebėjimas užbaigti „Rail Baltica“ iki numatyto 2030 metų termino neišvengiamai sukels išlaidų ir Estijai.
J. Holmas pripažino, kad objektyviai vertinant Latvija neturi realių galimybių laiku užbaigti geležinkelio ruožą, o pinigų suma, kurią reikėtų skirti šiam projektui per trumpą laiką, Latvijai yra didelė.
Pasak projektą įgyvendinančios bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail“, „Rail Baltica“ projekto pirmojo etapo kaina Baltijos šalyse galėtų siekti 14,3 mlrd. eurų, iš kurių 5,5 mlrd. eurų – Latvijoje.
Remiantis sąnaudų ir naudos analize, bendros projekto sąnaudos Baltijos šalyse galėtų siekti 23,8 mlrd. eurų. Ankstesnėje 2017 metų sąnaudų ir naudos analizėje bendros projekto sąnaudos buvo įvertintos 5,8 mlrd. eurų.
Įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą siekiama nutiesti europinę geležinkelio liniją nuo Talino iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, siekiant geležinkeliu sujungti Baltijos valstybes su kitomis Europos šalimis. Baltijos valstybėse bus nutiesta nauja 870 kilometrų ilgio Europos standarto (1435 mm) geležinkelio linija, kurioje traukinių maksimalus greitis sieks 240 kilometrų per valandą.
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