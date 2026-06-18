 Latvijos parlamentas priėmė pataisas dėl kompensacijų už karinių incidentų nulemtus nuostolius

Latvijos parlamentas priėmė pataisas dėl kompensacijų už karinių incidentų nulemtus nuostolius

2026-06-18 16:20
BNS inf.

Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė civilinės gynybos ir katastrofų valdymo įstatymo pataisas, kuriose numatomos kompensacijos už karinių veiksmų nulemtų incidentų sukeltus nuostolius.

<span>Latvijos parlamentas priėmė pataisas dėl kompensacijų už karinių incidentų nulemtus nuostolius</span>
Latvijos parlamentas priėmė pataisas dėl kompensacijų už karinių incidentų nulemtus nuostolius / Scanpix nuotr.

Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulemtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karine technika arba jos veikimu. Įstatyme taip pat patikslinta įstaigų kompetencija: Gynybos ministerija koordinuos katastrofų valdymą ir karinių incidentų atvejais.

Kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui, gyvuliams.

Pataisos tapo reikalingos dėl geopolitinės situacijos ir pastarojo meto dronų incidentų Latvijoje.

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