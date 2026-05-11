Latvijos prezidentas: dabar gali būti tinkamas metas siūlyti profesionalą į gynybos ministrus

Pasak Latvijos prezidento, Gynybos ministerijai reikia kuo greičiau susirasti naują vadovą, tačiau partinis kandidatas sukeltų per ilgas politines diskusijas. Prezidentas teigė asmeniškai nepažįstantis premjerės Evikos Silinos siūlomo kandidato į gynybos ministrus pulkininko Raivio Melnio, tačiau planuoja su juo susitikti, kai šis grįš į Latviją.
E. Rinkevičius atkreipė dėmesį, kad demokratinėse šalyse kariuomenė yra kontroliuojama civilių, todėl jei R. Melnis taps ministru, turės pasitraukti iš kariuomenės. Pirmoji ir svarbiausia naujojo gynybos ministro užduotis bus padaryti šį sektorių kuo lankstesnį, sakė E. Rinkevičius. Prezidentas, be kita ko, pabrėžė, kad gynybos technologijos vystosi labai sparčiai ir tai, kas galiojo prieš pusmetį, šiandien nebegalioja.
Paklaustas apie koalicijos ateitį, prezidentas teigė, kad nereikia daryti skubotų išvadų, o pirmiausia leisti, kad politinės intrigos per kelias dienas nurimtų ir partijos „išleistų garą“, o tada bus aiškiau, ar koalicija vis dar egzistuoja, ar ne.
Pirmadienį prezidentas turi iš anksto suplanuotą susitikimą su Žaliųjų ir valstiečių sąjunga, tačiau prireikus neatmeta konsultacijų su visomis parlamentinėmis frakcijomis, įskaitant opozicines. „Mano rūmų vartai atviri visoms politinėms jėgoms“, – sakė jis.
Latvija ieško naujo gynybos ministro, kai sekmadienio vakarą iš pareigų atsistatydino Andris Sprūdas. To pareikalavo premjerė E. Silina ir ji jau pasiūlė gynybos ministro pareigas pulkininkui R. Melniui, o šis esą sutiko. Premjerės įsitikinimu, ministerijai turi vadovauti profesionalas.
Premjerė priėmė sprendimą po dronų incidentų Latgaloje, nurodžiusi pasitikėjimo ministru praradimą ir problemas sektoriuje. Savo ruožtu A. Sprūdas paskelbė prisiimantis politinę atsakomybę ir atsistatydinantis, kad užkirsti kelią kariuomenės įtraukimui į politinius žaidimus. Toliau vyksta Latvijos ginkluotųjų pajėgų reakcijos į incidentus vertinimas ir darbas stiprinant oro gynybą.
