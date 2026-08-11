Laukdami Putino, Rusijos miestai kloja naują asfaltą ir mažina benzino kainas

Be to, dviejuose miestuose, jam atvykus, paslaptingai nukrisdavo benzino kainos, o jam išvykus – vėl pakildavo, antradienį rašo portalas „Meduza“.
Kaip pranešė Kremliaus spaudos tarnyba, V. Putinas į Novosibirską atvyko po darbo vizito Buriatijoje. Vizito darbotvarkėje daugiausia dėmesio buvo skirta regioniniams klausimams, mokslo ir technologijų plėtrai, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.
Novosibirsko vietinė žiniasklaida pranešė, kad pasirengimas V. Putino vizitui prasidėjo gerokai iš anksto: darbininkai skubiai iš naujo klojo asfaltą miesto centre, įrenginėjo naujas vejas, remontavo šaligatvius ir pastatų fasadus.
Pastarąjį kartą V. Putinas Novosibirsko regione lankėsi 2018 m.
Per pastarąsias dvi su puse savaitės V. Putinas aplankė penkis miestus, neskaitant Maskvos ir Sankt Peterburgo – Kazanėje, Irkutske, Omske, Krasnojarske ir Ulan-Udėje. Prieš šią kelionių seriją jis keletą mėnesių mažai lankėsi Rusijos regionuose.
V. Putino vizitai į Irkutską ir Krasnojarską sutapo su laikinu benzino kainų kritimu vietos degalinėse. Jam išvykus, kainos vėl pakilo.
Vienoje Europos žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad V. Putinas sumažino kelionių po regionus bijodamas pasikėsinimo. Birželį Rusijos žiniasklaidos priemonė „Faridaily“ pranešė, kad V. Putinas, mažėjant reitingams, vėl pradėjo dažniau rodytis viešumoje.
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