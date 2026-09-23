 Lavrovas patyliukais susitiko su Rubio: pokalbio detalės – nežinomos

Lavrovas patyliukais susitiko su Rubio: pokalbio detalės – nežinomos

2026-09-23 18:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio susitiko Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke. Rusijos užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ paskelbė susitikimo nuotraukų, tačiau nepateikė informacijos apie pokalbio turinį. JAV kol kas taip pat nepateikė jokios oficialios informacijos.

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<span>Lavrovas patyliukais susitiko su Rubio: pokalbio detalės – nežinomos</span>
Lavrovas patyliukais susitiko su Rubio: pokalbio detalės – nežinomos / ELTOS nuotr.

Rusijos ir JAV santykiai tebėra įtempti, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas nuolat pabrėžia savo, kaip jis teigia, gerus santykius su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu.

S. Lavrovas ir M. Rubio paskutinį kartą kalbėjosi liepą per Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą Maniloje. Maskva tą susitikimą buvo garsiai anonsavusi, tačiau jis tetruko 35 minutes ir nepadėjo suartinti pozicijų pagrindiniu ginčytinu klausimu – dėl Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą.

JAV laiko save tarpininke jau daugiau kaip ketverius su puse metų trunkančiame kare. Tačiau Vašingtonui iki šiol nepavyko pasiekti reikšmingos pažangos siekiant užbaigti karą.

Trečiadienį JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke taip pat turėtų kalbėti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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