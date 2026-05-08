Leiboristai JK vietos rinkimuose patyrė nesėkmę, premjeras prisiima atsakomybę

Kraštutinė dešinė savo ruožtu šiuose rinkimuose pasiekė didelių laimėjimų.
„Aš neketinu pasitraukti ir įstumti šalies į chaosą“, – sakė K. Starmeris.
Taip pat leiboristams žeminančių rezultatų laukiama Škotijos ir Velso parlamentų rinkimuose, kurie turėtų būti paskelbti vėliau penktadienį.
„Rezultatai yra sunkūs, jie labai sunkūs, ir to neįmanoma pagražinti (...). Tokios dienos nesusilpnina mano ryžto įgyvendinti pažadėtus pokyčius“, – Vakarų Londone vietos partijos nariams sakė K. Starmeris.
Tačiau jis pripažino, kad daug Leiboristų partijos tarybos narių prarado savo vietas, „ir tai skaudina, ir tai turėtų skaudinti, ir aš prisiimu atsakomybę“.
Šie rinkimai – didžiausias iki šiol išbandymas sunkumų slegiamam K. Starmeriui nuo tada, kai leiboristai prieš mažiau nei dvejus metus triuškinama pergale išstūmė 14 metų valdžiusius konservatorius.
Atrodo, kad viešosios nuomonės apklausų prognozuoti niūrūs rezultatai leiboristams pasitvirtino kai kuriose pirmosiose rezultatus paskelbusiose apygardose.
Remiantis išankstiniais rezultatais, JK valdančioji Leiboristų partija penktadienį patyrė nuostolių vietos rinkimuose, o Nigelo Farage'o prieš imigraciją nusiteikusi partija „Reform UK“ pasiekė žymių laimėjimų.
Iki 8 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku kraštutinės dešinės nacionalistinė „Reform UK“ laimėjo daugiau nei 350 vietų, o leiboristai prarado per 240 vietų 40-yje iš 136 Anglijos tarybų, kurios jau paskelbė rezultatus.
Didžioji dauguma rezultatų paaiškės tik vėliau penktadienį.
„Reform UK“ lyderis N. Farage'as teigė, kad vietos rinkimų rezultatai pademonstravo „tikrai istorinį poslinkį britų politikoje“ ir kad dabar jie yra „labiausiai nacionalinė partija iš visų“.
„Mes čia ilgam“, – pareiškė jis.
Prieš uždarant apylinkes ketvirtadienio vakarą, leidinys „The Times“ pranešė, kad energetikos sekretorius ir buvęs leiboristų lyderis Edas Milibandas privačiai paragino K. Starmerį sudaryti pasitraukimo po rinkimų grafiką.
