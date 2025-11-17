Lenkija atidarė du pasienio punktus su Baltarusija

Atidaryti punktai Kuznicoje ir Bobrovnikuose, naujienų agentūrai AFP sakė pasienio policijos atstovas Andrzejus Juzwiakas.
„Vyriausybė reaguoja į (regiono) gyventojų ir verslininkų, įskaitant vežėjus, lūkesčius“, – pranešime spaudai nurodė Lenkijos vidaus reikalų ministerija. Teigiama, kad gyventojai ir verslininkai patyrė ekonominių padarinių.
Minimos sienos perėjos buvo uždarytos prieš kelerius metus dėl migracijos krizės ir įtampos su Maskvos sąjungininku Minsku.
Tačiau Lenkijos vyriausybė dabar sako, kad punktus vėl galima atidaryti, nes šalies – tuo pačiu ir Europos Sąjungos (ES) – rytinė siena yra apsaugota kaip niekada anksčiau.
Per Bobrovnikų punktą viena kryptimi gali būti praleista 900 lengvųjų automobilių ir 500 sunkvežimių per dieną, o per Kuznicos punktą – 1,6 tūkst. lengvųjų automobilių ir 580 sunkvežimių, nurodo Baltarusijos muitininkai.
Pasak A. Juzwiako, dabar sunkvežimiai Lenkijos ir Baltarusijos sieną gali kirsti trijose vietose: Kuznicoje, Bobrovnikuose ir Terespolyje, kur punktą Lenkija laikinai buvo uždariusi po Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų rugsėjį, netoli Lenkijos sienos.
Baltarusių muitininkai sakė, kad sienos kirtimo punktai taip pat buvo modernizuoti – atsirado daugiau kelio juostų, atskiros juostos autobusams ir nauja elektroninio stebėjimo įranga.
Rugsėjį 21 rusų dronas įskriejo į Lenkijos oro erdvę. Tai dar labiau pablogino ir taip dėl Rusijos invazijos į Ukrainą įtemptus Varšuvos santykius su Maskva bei Minsku.
Kaimyninė Lietuva, kuri neseniai dėl kontrabandinių balionų uždarė paskutinius savo pasienio punktus su Baltarusija, planuoja palaukti iki lapkričio 30-osios ir tik tada juos vėl atidaryti.
Dėl to Baltarusijoje prie sienos įstrigo daug sunkvežimių.
Lenkija sakė, kad iš solidarumo su Lietuva atidėjo savo pasienio punktų atidarymą.
Lenkų vyriausybė patikino, kad stebi saugumą minėtuose dviejuose punktuose.
„Jei manys, kad (su atidarymu) yra susijusios rizikos, ji (vyriausybė) svarstys, ar vėl juos uždaryti“, – sakoma lenkų Vidaus reikalų ministerijos pranešime.
