 Lenkija: dėl rusų dronų įsibrovimo skubų posėdį surengs JT Saugumo Taryba

Lenkija: dėl rusų dronų įsibrovimo skubų posėdį surengs JT Saugumo Taryba

2025-09-11 11:32
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba surengs skubų posėdį po Rusijos dronų įsibrovimo į Lenkijos teritoriją, ketvirtadienį pranešė lenkų Užsienio reikalų ministerija.

Lenkija: dėl rusų dronų įsibrovimo skubų posėdį surengs JT Saugumo Taryba
Lenkija: dėl rusų dronų įsibrovimo skubų posėdį surengs JT Saugumo Taryba / Scanpix nuotr.

„Lenkijai paprašius bus sušauktas skubus JT Saugumo Tarybos posėdis dėl Rusijos įvykdyto Lenkijos oro erdvės pažeidimo“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ministerija.

Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo per devyniolika Lenkijos oro erdvės pažeidimų trečiadienio naktį. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad buvo surastos šešiolikos dronų nuolaužos.

Varšuva incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.

Šiame straipsnyje:
Rusijos dronai
Lenkija
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
senis
na surengs papliurps ir tuo baigsis ,tas pliurpimas bus ir jei per kita kuria bubins nes nėra vienybės ir net neturi kuo apsiginkluot be amerikos nes europai tik šikynė galvoje.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų