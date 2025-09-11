Lenkija: dėl rusų dronų įsibrovimo skubų posėdį surengs JT Saugumo Taryba

„Lenkijai paprašius bus sušauktas skubus JT Saugumo Tarybos posėdis dėl Rusijos įvykdyto Lenkijos oro erdvės pažeidimo“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ministerija.
Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo per devyniolika Lenkijos oro erdvės pažeidimų trečiadienio naktį. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad buvo surastos šešiolikos dronų nuolaužos.
Varšuva incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.
(be temos)