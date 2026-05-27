Lenkija ir Kanada susitarė dėl bendrų pratybų ir dronų pardavimo

„Jūs mums esate itin svarbus partneris“, – antradienį Otavoje pasirašęs ketinimų protokolą su Kanados gynybos ministru Davidu McGuinty sakė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
„Transatlantiniai ryšiai – tai ne tik Lenkijos ir JAV santykiai. Lenkijos ir Kanados santykiai įgauna naują formą“, – sakė jis.
Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalys turi „bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą“, įskaitant „galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui“.
„Kanadai parduosime geriausią Lenkijos karinę techniką“, – Lenkijos ir Kanados gynybos pramonės forume, kuriame buvo paskelbta apie susitarimą, sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.
Pasak ministro, Varšuva planuoja parduoti Kanadai įrangą, įskaitant dronus „FlyEye“ ir „Warmate“, taip pat bepilotes paieškos ir smūgių sistemas „Gladius“ – visa tai gamina privati Lenkijos gynybos bendrovė „WB Group“.
„Ši įranga yra Lenkijos inžinerijos ir gynybos pramonės plėtros simbolis“, – pridūrė W. Kosiniakas-Kamyszas.
Kalbėdamas apie bendras karines pratybas, numatomas bendradarbiavimo susitarime, ministras sakė: „Lenkija prisiima atsakomybę už visą NATO, todėl siųsiu mūsų karius į Lenkijos ir Kanados bei platesnes NATO karines pratybas Arktyje.“
Pratybos prasidės po kelių mėnesių, pridūrė jis.
Tikimasi, kad daugiau Lenkijos ir Kanados bendradarbiavimo susitarimų bus pasirašyta rugsėjį, Lenkijos Kelcų mieste vyksiančioje gynybos parodoje MSPO, kurioje Kanada bus pagrindinė šalis. Numatoma, kad abi šalys pasirašys supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo kibernetinės gynybos srityje ir platesnių saugumo garantijų.
Lenkijai taip pat suteiktas pagrindinės šalies statusas didžiausioje Kanados gynybos parodoje CANSEC, kurioje trečiadienį turėtų dalyvauti W. Kosiniakas-Kamyszas.
Kanada yra vienintelė ES nepriklausanti šalis, prisijungusi prie bloko 150 mlrd. eurų vertės SAFE programos, kuria siekiama skatinti dalyvaujančių valstybių bendradarbiavimą gynybos srityje ir karines išlaidas.
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