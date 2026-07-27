Lenkija kreipėsi į JAV dėl buvusio teisingumo ministro ekstradicijos

Z. Ziobro, kuris 2015–2023 metais ėjo teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas Lenkijos konservatorių partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) vyriausybėje, pateikti 26 kaltinimai dėl įtariamo valstybės lėšų pasisavinimo.
Buvęs ministras JAV yra nuo gegužės, kai pabėgo iš Vengrijos, Budapešte pasikeitus vyriausybei.
Šis prašymas gali tapti jautriu klausimu Varšuvos ir Vašingtono, kurie tradiciškai palaiko glaudžius saugumo ryšius, santykiuose. Pranešama, kad vienas aukšto rango prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas padėjo Z. Ziobro gauti JAV vizą.
Anksčiau jam buvo suteikta tarptautinė apsauga Vengrijoje, tačiau liepą naujoji vyriausybė ją panaikino.
Z. Ziobro neigia nusikaltęs ir teigia, kad ši byla yra politiškai motyvuota.
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