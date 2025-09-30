Lenkija: padėtis Gazos Ruože yra tragedija, o ne genocidas

Per interviu lenkų visuomeninio transliuotojo radijui „Trojka“ jo buvo paklausta, ar Izraelis Gazos Ruože vykdo palestiniečių genocidą. R. Sikorskis atsakė, kad reikia „pasverti savo žodžius“.
„Jei netinkamai juos vartojame, kitą kartą neturėsime, ką (pasakyti)", – teigė jis ir priminė, kad genocidas pagal savo apibrėžimą yra tikslingas, tyčinis kokios nors etninės grupės naikinimas.
„Jei Izraelis norėtų vykdyti genocidą, tam prireiktų savaitės ar dviejų, o čia yra „Hamas“ vykdomas konfliktas, beprecedenčiu teroro aktu prieš Izraelį“, – sakė R. Sikorskis.
„Tai karas su „Hamas“, Izraelio su „Hamas“, deja, pražudantis katastrofiškai daug civilių“, – pridūrė jis.
Žurnalistui paminėjus Jungtinių Tautų (JT) Nepriklausomos tarptautinės tyrimų dėl okupuotos palestiniečių teritorijos, įskaitant Rytų Jeruzalę, ir Izraelio komisijos ataskaitą, kurioje Izraelio elgesys Gazos Ruože vadinamas genocidu, R. Sikorskis sakė: „Aš asmeniškai manau, jog tai, kas ten vyksta, yra baisi tragedija, bet ji neatitinka to, kaip aš suprantu žodį „genocidas“.“
Dėl Izraelio karo su „Hamas“, trunkančio jau beveik dvejus metus, Gazos Ruože kilo sunki humanitarinė krizė. Pagalbos organizacijos įspėja, kad padėtis vis blogėja ir kad pagalbos krovinių, kuriuos Izraelis leidžia įvežti, neužtenka. Izraelis atmeta kaltinimus, kad jo veiksmai sukelia palestiniečių badą.
Palestiniečių valstybę pripažįstančios Vakarų šalys atmeta galimybę organizacijai „Hamas“ vaidinti kokį nors vaidmenį jos administracijoje ir smerkia karą išprovokavusią šios grupuotės 2023 metų spalio 7-osios ataką Izraelyje, kai žuvo maždaug 1,2 tūkst. žmonių ir buvo pagrobtas 251 įkaitas.
