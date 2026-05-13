Lenkija perspėjo JAV dėl „nederamo politinio kišimosi“

Lenkijos dienraštis „Gazeta Wyborcza“ antradienį pranešė, kad atitinkamą raštą ministerija išsiuntė balandžio 15 d., likus kelioms savaitėms iki Zbignievo Ziobro atvykimo Jungtinėse Valstijose, į kur jis pabėgo iš politinį prieglobstį jam suteikusios Vengrijos.
Ankstesnėje Lenkijos dešiniųjų vyriausybėje teisingumo ministro pareigas ėjęs Z. Ziobro įtariamas padaręs 26 teisės pažeidimus, susijusius su piktnaudžiavimu viešosiomis lėšomis ir valdžia.
Laikraštis pacitavo JAV valstybės departamentui per JAV ambasadą Varšuvoje išsiųstą diplomatinę notą, kurioje Lenkija perspėjo, kad bandymas trukdyti baudžiamajam procesui prieš Z. Ziobro prilygtų „nederamam politiniam kišimuisi“ į šalies teisingumo sistemą.
Dokumente, pavadintame „atmintine“, Varšuva išsako lūkestį, kad JAV valdžios institucijos supranta bylos jautrumą ir perduos Lenkijos susirūpinimą atitinkamiems pareigūnams Vašingtone.
Notoje taip pat minima byla prieš buvusį Z. Ziobro pavaduotoją Marciną Romanowskį, kurio taip pat ieško Lenkijos teisėsauga.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewióras patvirtino „Gazeta Wyborcza“ paskelbtą informaciją.
Jis pridūrė, kad Varšuva antradienį išsiuntė dar vieną diplomatinę notą JAV ambasadai Varšuvoje su prašymu paaiškinti, kokiu pagrindu Z. Ziobro buvo įleistas į Jungtines Valstijas.
Trumpame įraše platformoje „X“ Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis teigė, kad Varšuva „perspėjo“ JAV.
Z. Ziobro buvo vienas įtakingiausių veikėjų ankstesnėje Lenkijos vyriausybėje, kuriai vadovavo dešinioji partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS). Apie buvimą JAV jis prisipažino sekmadienį, kai davė interviu konservatyviam transliuotojui „TV Republic“. Jis teigė į JAV atvykęs išvakarėse.
Vengrijoje Z. Ziobro gyveno nuo praėjusių metų spalio, buvusio šalies premjero Viktoro Orbano – artimo PiS sąjungininko – vyriausybei suteikus politinį prieglobstį.
Net 16 m. valdžioje buvusį V. Orbaną pakeitęs Peteris Magyaras, kuris šeštadienį buvo prisaikdintas Vengrijos premjeru po triuškinamos pergalės rinkimuose balandį, pareiškė, kad jo vyriausybė išsiųs Z. Ziobro ir M. Romanowskį atgal į Lenkiją, kur jiems bus pareikšti kaltinimai.
ELTA primena, kad Lenkijos prokurorai Z. Ziobro kaltina organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimu ir vadovavimu jai. Pasak teisėsaugos atstovų, ši grupuotė jo ministro kadencijos metu 2015–2023 m. apgaule įgijo 150 mln. Lenkijos zlotų (35,23 mln. eurų). Prokurorai teigia, kad grupuotė pasisavino lėšas iš Teisingumo ministerijos Teisingumo fondo – specialaus rezervo, skirto padėti nusikaltimų aukoms.
Prokurorų teigimu, lėšos buvo nukreiptos į projektus, susijusius su jo politiniais bendražygiais, ir panaudotos liūdnai pagarsėjusios Izraelio šnipinėjimo programos „Pegasus“ įsigijimui. Ji vėliau buvo naudojama PiS politinių konkurentų sekimui.
Lapkričio mėnesį Lenkijos parlamentas balsavo už Z. Ziobro parlamentinės neliečiamybės atėmimą, atverdamas kelią prokurorams oficialiai pareikšti jam kaltinimus ir siekti buvusio ministro sulaikymo.
