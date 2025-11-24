Lenkija šiemet deportavo daugiau nei aštuonis tūkstančius migrantų

Lenkijos pasienio apsaugos vadas Robertas Baganas šeštadienį Varšuvoje vykusioje spaudos konferencijoje sakė, kad operacijoje dalyvavo Pasienio apsaugos pareigūnai, bendradarbiaudami su centriniu policijos tyrimų biuru ir vidaus saugumo agentūra (ABW).
Jis žurnalistams sakė, kad daugiau nei 1 850 užsieniečių buvo priverstinai atvežti iki valstybės sienos arba grąžinti į savo kilmės šalis, o 1,5 tūkst. šios grupės asmenų buvo išsiųsta dėl grėsmės valstybės saugumui ir viešajai tvarkai.
Pasak R. Bagano, dažniausios migrantų grąžinimo priežastys yra tokie įprasti nusikaltimai kaip vagystė, įsilaužimas, užpuolimas ir apiplėšimas.
Į išsiunčiamų asmenų sąrašą taip pat įtraukti užsieniečiai, kurie buvo paleisti iš laisvės atėmimo vietų atlikę bausmę, įskaitant tuos, kurie buvo nuteisti už sunkiausius nusikaltimus, tokius kaip žmogžudystė ar išžaginimas.
Dar viena iš Lenkijos deportuotų užsieniečių kategorija buvo asmenys, įtariami priklausymu teroristinėms grupuotėms, ir tie, kurie organizavo transportą kitiems užsieniečiams, kirtusiems Lenkijos ir Baltarusijos bei Lenkijos ir Lietuvos sienas norint patekti į Vokietiją.
