Lenkija sulaukė dar kelių dešimčių amerikietiškų tankų

Lenkija iš JAV užsakė 250 tokių tankų pagal maždaug 4,75 mlrd. JAV dolerių (4,1 mlrd. eurų) vertės sutartį, pasirašytą 2022 metais.
Gynybos ministerijos atstovas spaudai Januszas Sejmejus (Janušas Seimėjus) naujienų agentūrai PAP sakė, kad į Lenkiją jau atgabenta 217 tankų, o likusius 33 tikimasi pristatyti vėliau šiais metais.
Pristačius visus 250 naujų tankų „Abrams“, Lenkijos ginkluotosios pajėgos iš viso eksploatuos 366 „Abrams“, įskaitant 116 senesnių M1A1 modelio tankų, kuriuos anksčiau naudojo JAV kariuomenė.
Naudotų M1A1 tankų įsigijimas sudarė sąlygas Lenkijai paspartinti tiekimą ir padėjo užpildyti pajėgumų spragas, atsiradusias po to, kai šalis perdavė karinės technikos Ukrainai.
Ateityje planuojama šiuos tankus modernizuoti iki „M1A2 SEPv3“ standarto.
„M1 Abrams“ yra pagrindinis JAV kariuomenės kovos tankas nuo devintojo dešimtmečio. Pirmą kartą kovose jis panaudotas per operaciją Irake „Operation Desert Storm“ 1991 metais.
Lenkija yra pirmoji Europos valstybė ir pirmoji NATO narė už JAV ribų, įsigijusi tankų „Abrams“.
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