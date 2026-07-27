Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti degalų „kainų kepurę“

Birželio pabaigoje Lenkijos vyriausybė užbaigė kovo pabaigoje pradėtą įgyvendinti laikinosios nepaprastosios padėties subsidijų iniciatyvą, kuria siekta apsaugoti Lenkijos piliečius nuo sparčiai kylančių benzino ir dyzelino kainų mažmeninėje prekyboje dėl karo Artimuosiuose Rytuose.
Spaudos konferencijoje pietvakarių Lenkijoje D. Tuskas pranešė su finansų ministru aptaręs šių priemonių atnaujinimą intensyviam vasaros atostogų pabaigos laikotarpiui.
„Jei paaiškės, kad situacija vėl tampa nestabili, kad kainos gali dar kartą pakilti, pasiūlysime sprendimą, pagal kurį bent jau paskutiniąsias dvi vasaros atostogų savaites... įvesime reguliuojamas (kuro – ELTA) kainas“, – sakė Lenkijos ministras pirmininkas.
Pirmadienio popietę „Brent“ rūšies naftos kaina siekė apie 89 JAV dolerius už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo trumpam pakilus virš 100 JAV dolerių už barelį.
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