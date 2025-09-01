 Lenkija žada atidaryti sieną su Baltarusija

Lenkija žada atidaryti sieną su Baltarusija

2025-09-23 16:21
BNS inf.

Lenkija atidarys sieną su Baltarusija naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, pranešė premjeras Donaldas Tuskas.

Lenkija žada atidaryti sieną su Baltarusija
Lenkija žada atidaryti sieną su Baltarusija / Scanpix nuotr.

Apie tai antradienį rašo lenkų portalas „TVP World“.

Lenkija anksčiau šį mėnesį uždarė sieną su Baltarusija dėl Maskvos ir Minsko karinių pratybų „Zapad“.

Lenkijos susirūpinimas dėl pratybų sustiprėjo, kai į jos oro erdvę įskrido apie dvi dešimtis Rusijos dronų.

„Šių pratybų pabaiga sumažina – nors negaliu sakyti, kad panaikina – įvairias grėsmes, o atsižvelgdami į Lenkijos vežėjų ir geležinkelių ekonominius interesus, padarėme išvadą, kad ši priemonė pasiteisino“, – vyriausybei sakė D. Tuskas.

„Jei įtampa padidės, nedvejosime ir priimsime tinkamus sprendimus“, – pridūrė jis.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
baltarusija
sienos atidarymas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų