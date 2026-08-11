Lenkijoje bus įkurtas didžiausias Europoje „Apache“ sraigtasparnių aptarnavimo centras

Šis centras aptarnaus planuojamą 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir, kaip tikimasi, padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sako, kad ši investicija, dėl kurios Lenkija turės didžiausią „Apache“ parką pasaulyje už JAV ribų, dvigubai padidins darbo vietų skaičių valstybinėje įmonėje „Karinės aviacijos gamykla Nr. 1“, sukuriant kvalifikuotas darbo vietas, susijusias su pažangia karine technologija.
„Šiuolaikiniai ginklai, lenkų technologijos. Štai kaip kuriamas saugumas“, – po sutarčių pasirašymo socialiniame tinkle „X“ parašė D. Tuskas.
Centras, kuris bus pastatytas Lodzėje, galės aptarnauti mažiausiai 96 „Apache“ sraigtasparnius. To pakaks visam planuojamam Lenkijos parkui. Varšuva užsakė šiuos sraigtasparnius 2024 metais pagal sutartį, kurios vertė siekia apie 10,8 mlrd. JAV dolerių. Tai didžiausias vienkartinis karinis pirkimas užsienyje Lenkijos istorijoje.
JAV ambasadorius Lenkijoje Tomas Rose'as teigė, kad Lenkija turės didžiausią „Apache“ parką pasaulyje už JAV ribų. Pasak jo, naujasis centras suteiks Lenkijai galimybę dešimtmečiais prižiūrėti ir remontuoti savo „Apache“ parką šalies viduje, tuo pat metu Lodzėje sukuriant aukštos kvalifikacijos darbo vietų.
Šiuo metu Lenkijos kariuomenė naudoja aštuonis senesnius AH-64D „Apache“ sraigtasparnius, išsinuomotus iš JAV kariuomenės mokymams.
Naujausi komentarai