Lenkijoje fiksuojamas didžiausias Europoje milijardierių bumas

Remdamasi nekilnojamojo turto agentūros „Knight Frank“ duomenimis, Lenkijos personalo atrankos įmonė „VeritaHR“ nurodė, kad per ateinančius penkerius metus milijardierių skaičius Lenkijoje turėtų išaugti 123 proc. – daugiausia Europoje, o pasauliniu mastu šalis atsilieka tik nuo Saudo Arabijos.
Skelbiama, kad iki 2031 m. Lenkijoje gyvens 29 milijardieriai. Šiuo metu jų yra 13.
Pasak „VeritaHR“, turtuolių skaičiaus augimą daugiau nei dvigubai nulems dešimtmečius trukęs sudėtinis ekonomikos augimas, klestintis technologijų sektorius ir „darbo jėga, kuri jau daugelį metų nuosekliai pranoksta savo kainą“.
„Knight Frank“ duomenys taip pat atskleidė, kad 2021–2026 m. Lenkijoje sparčiausiai pasaulyje didėjo asmenų, kurių grynoji turto vertė siekia mažiausiai 30 mln. JAV dolerių (26 mln. eurų), skaičius. Į šią kategoriją šiuo metu patenka daugiau nei 3 tūkst. žmonių, teigė „VeritaHR“.
Pranešama, kad Lenkijoje yra 12 technologijų įmonių, kurių vertė viršija 1 mlrd. JAV dolerių (866 mln. eurų), įskaitant Lenkijos dirbtinio intelekto startuolį „ElevenLabs“, kuris vertinamas 11 mlrd. JAV dolerių (9,5 mlrd. eurų).
„Tokiu tempu gerovę kuriančioje šalyje auga ir paklausa: talentų, paslaugų, investicijų, infrastruktūros“, – teigė „VeritaHR“.
Pasak jos, Lenkijos sėkmė atkreipė įmonių dėmesį visame pasaulyje, pavyzdžiui, Kinijoje. Užsienio įmonės dažnai renkasi Varšuvą ir Krokuvą „vietoj brangesnių Vakarų Europos miestų“.
Įdarbinimo agentūra taip pat akcentavo, kad, priešingai nei Saudo Arabija, kuri turto augimą skatina valstybės remiamomis iniciatyvomis, Lenkijos „milijardierių bumą“ skatina „verslo kūrėjai, inžinieriai, investuotojai ir specialistai, priimantys sprendimus jau trisdešimt metų“.
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