Lenkijoje minimos Antrojo pasaulinio karo pradžios metinės

Oficialus minėjimas vyksta Gdansko mieste, Vesterplatės pusiasalyje prie Baltijos jūros. Šioje vietoje pirmą kartą susidūrė Vokietijos ir Lenkijos kariai. Vesterplatėje dislokuota smulki lenkų įgula net kelias dienas atrėmė nuožmų vokiečių puolimą vandeniu, žeme ir oru – lenkai išsilaikė iki rugsėjo 7 dienos.
Atminimui skirti renginiai prasidėjo vietinėse Gynėjų kapinėse 4 val. 15 min. vietos (5 val. 15 min. Lietuvos) laiku. Renginiuose dalyvauja prezidentas Karolis Nawrockis, premjeras Donaldas Tuskas, gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas ir Seimo pirmininkas Szymonas Holownia.
Pagrindinė ceremonija prasidėjo prie Pakrantės gynėjų memorialo, 4 val. 45 min. vietos (5 val. 45 min. Lietuvos) laiku.
Vėliau K. Nawrockis turėtų apsilankyti Vėliunyje – mieste, kuris ankstų 1939-ųjų rugsėjo pirmosios rytą tapo pirmuoju nacistinės Vokietijos karinių oro pajėgų (Liuftvafės) civiliniu taikiniu.
Prieš karą Vėliunyje gyveno apie 16 tūkst. gyventojų. Miestas yra už 21 kilometro nuo sienos su Vokietija, o pirmą karo dieną naciai ant gyvenvietės numetė 380 bombų. 4 val. 40 min. vietos laiku – penkios minutės prieš puolimą Vesterplatėję – prasidėję bombardavimai nusinešė beveik 1,2 tūkst. gyvybių.
Anot istorikų, kai Liuftvafė pradėjo puolimą, mieste ar jo apylinkėse nebuvo jokių lenkų karinių pajėgų. Mieste taip pat nebuvo oro gynybos. Lenkijoje šis išpuolis traktuojamas kaip teroro aktas, nes buvo taikomasi į civilius gyventojus.
