 Lenkijoje prie Baltarusijos sienos rastas dar vienas dronas

Lenkijoje prie Baltarusijos sienos rastas dar vienas dronas

2025-09-08 12:30
BNS
Marius Jakštas (ELTA)

Lenkijoje prie Baltarusijos sienos, Polatyčės kaime, rastas dronas be sprogmenų, su užrašais kirilica, pirmadienį pranešė Liublino prokuratūra.

Lenkijoje prie Baltarusijos sienos rastas dar vienas dronas
Lenkijoje prie Baltarusijos sienos rastas dar vienas dronas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Interneto svetainė „PolsatNews“ citavo prokuratūros atstovę Agnieszką Kepką (Agnešką Kempką), sakiusią, kad dronas tikriausiai nebuvo ginkluotas ir kad ant jo yra užrašų kirilica.

Nurodoma, kad drono nuolaužos surastos už 300 m nuo Terespolio sienos perėjos, gavus pasieniečių pranešimą.

Lenkija ypač budriai stebi į jos oro erdvę patenkančius skraidančius objektus nuo tada, kai 2022 m., praėjus keliems mėnesiams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, nuklydusi Ukrainos raketa pataikė į kaimą pietų Lenkijoje ir žuvo du žmonės.

Šeštadienį rytinėje Lenkijoje nukrito objektas, kuris, tikėtina, buvo kontrabandos dronas, portalui „TVP World“ pranešė gynybos ministerijos atstovas.

Rugpjūtį dronas nukrito į kukurūzų lauką rytinėje Lenkijoje, sudegindamas pasėlius ir sudaužydamas netoliese esančių namų langus. Incidentą tyręs prokuroras tuo metu sakė, kad dronas, atrodo, į Lenkiją pateko iš Baltarusijos, Rusijos sąjungininkės, pusės.

Kariniai dronai taip pat nukrito Rumunijoje ir Baltijos valstybėse, priduria „TVP World“.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
dronas
baltarusijos siena
kirilica
karinis dronas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų