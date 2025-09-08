Lenkijoje prie Baltarusijos sienos rastas dar vienas dronas

Interneto svetainė „PolsatNews“ citavo prokuratūros atstovę Agnieszką Kepką (Agnešką Kempką), sakiusią, kad dronas tikriausiai nebuvo ginkluotas ir kad ant jo yra užrašų kirilica.
Nurodoma, kad drono nuolaužos surastos už 300 m nuo Terespolio sienos perėjos, gavus pasieniečių pranešimą.
Lenkija ypač budriai stebi į jos oro erdvę patenkančius skraidančius objektus nuo tada, kai 2022 m., praėjus keliems mėnesiams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, nuklydusi Ukrainos raketa pataikė į kaimą pietų Lenkijoje ir žuvo du žmonės.
Šeštadienį rytinėje Lenkijoje nukrito objektas, kuris, tikėtina, buvo kontrabandos dronas, portalui „TVP World“ pranešė gynybos ministerijos atstovas.
Rugpjūtį dronas nukrito į kukurūzų lauką rytinėje Lenkijoje, sudegindamas pasėlius ir sudaužydamas netoliese esančių namų langus. Incidentą tyręs prokuroras tuo metu sakė, kad dronas, atrodo, į Lenkiją pateko iš Baltarusijos, Rusijos sąjungininkės, pusės.
Kariniai dronai taip pat nukrito Rumunijoje ir Baltijos valstybėse, priduria „TVP World“.
