Lenkijos alaus rinka traukiasi aštuntus metus iš eilės

„Nuo 2018 iki 2025 metų rinka susitraukė daugiau nei 7,5 mln. hektolitrų, o tai prilygsta trijų vidutinių alaus daryklų metinei produkcijai“, – teigiama Alaus pramonės darbdavių sąjungos pranešime.
Šie skaičiai atspindi „sudėtingą padėtį“, kurioje atsidūrė Lenkijos alaus pramonė, teigė sąjungos generalinis direktorius Bartlomiejus Morzycki. Jis taip pat atkreipė dėmesį į populiarėjančias sveikatingumo tendencijas „NoLo“ (be alkoholio ir mažo alkoholio kiekio gėrimai) bei „Better for You“. Jis pridūrė, kad šie pokyčiai vis labiau formuoja Lenkijos vartotojų įpročius.
„Ekonominiai veiksniai taip pat yra svarbūs, – pridūrė B. Morzycki. – Alus yra labai jautrus kainai produktas, o jo mažmeninė kaina pastaraisiais metais išaugo daugiau nei 40 proc.“
Sąjunga taip pat nurodė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį nealkoholinio alaus pardavimai išaugo 16,2 proc., o vien birželio mėnesį užfiksuotas 30,1 proc. šuolis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
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