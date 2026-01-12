Lenkijos parlamentas priėmė 2026 metų valstybės biudžeto įstatymą

Pagal dviejų rūmų įstatymų leidžiamosios valdžios patvirtintą finansinį planą, šalies iždo įplaukos 2026-aisiais turėtų siekti 647,2 mlrd. zlotų (154 mlrd. eurų), o išlaidos – 918,9 mlrd. zlotų (218 mlrd. eurų).
Biudžetas sudarytas remiantis prielaidomis, kad ekonomika šiemet augs 3,5 proc., infliacija sudarys 3 procentus.
Vyriausybės vadovas Donaldas Tuskas teigė, kad šių metų biudžetas užtikrins „didžiausią kariuomenę, sparčiausią ekonomikos augimą, didžiausius investicinius projektus, aukštų kainų pabaigą ir mažą nedarbą“.
Jis pripažino, kad tai „bus pasiekta didelio deficito kaina“, tačiau žurnalistus tikino, jog „viskas kontroliuojama“.
Biudžeto įstatymas teikiamas prezidentui Karoliui Nawrockiui pasirašyti.
