Lenkijos premjeras pasmerkė pastaruosius antiukrainietiškus išpuolius

D. Tuskas taip kalbėjo po sekmadienį pietvakariniame Vroclavo mieste įvykdyto žiauraus užpuolimo, kurio metu trys vyrai užpuolė ukrainiečių porą. Policija sulaikė du įtariamuosius – vienam iš jų kaltinimai jau pateikti, o kito laukia panašus likimas. Trečio įtariamojo tarnybos vis dar ieško.
Tai buvo naujausias antiukrainietiškas incidentas per pastarąsias savaites. Išpuolis įvyko tuo metu, kai tarp kaimyninių šalių didėja politinė įtampa, kurią pakurstė istoriniai nesutarimai.
„Raginu visus labai tvirtai ir ryžtingai stoti valstybės, policijos, pažeidžiamųjų bei moterų ir vaikų, kuriuos šiandien muša ne tik banditai, bet kartais ir politikos apsėsti žmonės, pusėn“, – sakė D. Tuskas.
Jis paragino Lenkijos dešiniųjų pažiūrų prezidentą Karolį Nawrockį „liautis tylėjus šiuo klausimu“, o socialiai konservatyvios opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ lyderį Jaroslawą Kaczynskį – „liautis raginus steigti milicijas, kaip jis neseniai darė, nes jis yra nepatenkintas policija“.
D. Tuskas teigė, kad tokie incidentai ir antiukrainietiška retorika, kurią, siekdami politinės naudos, skleidžia kai kurie dešinieji politikai, kenkia Lenkijos tarptautinei reputacijai. Jis nurodė, kad Lenkija užsienyje susilaukė daugybės pagyrų už tai, jog suteikė prieglobstį ir pagalbą šimtams tūkstančių ukrainiečių, pabėgusių nuo Rusijos invazijos.
„Iki šiol kiekvienoje sostinėje girdžiu žmones sakant, kad Lenkija padarė kažką, kas neturi precedento. O dabar tai tampa praeitimi, jei leisime banditams, futbolo chuliganams ir eiliniams nusikaltėliams su tokiu nebaudžiamumu mušti ir žeminti žmones vien dėl to, nes jie kalba šiek tiek kitokiu akcentu“, – pažymėjo jis.
D. Tuskas pridūrė, kad „gerai žinoma, kurios politinės jėgos stovi už šių žmonių grupių, apsimetančių didžiais patriotais, tačiau iš tikrųjų griaunančių mūsų įvaizdį ir reputaciją pasaulyje bei, svarbiausia, kuriančių grėsmės jausmą“.
Jis taip pat paragino visus lenkus nedelsiant pranešti policijai apie tokius incidentus.
Naujienų agentūros PAP paklaustas apie D. Tusko kreipimąsi ir ar K. Nawrockis ar jo biuras ketina atsakyti, prezidento atstovas Rafalas Leskiewiczius pareiškė, kad „Donaldas Tuskas nesugeba užtikrinti saugumo Lenkijos gatvėse, kuriose dar prieš kelerius metus tokių incidentų nebuvo“.
Pasak R. Leskiewicziaus, „augantis išpuolių skaičius atspindi vyriausybės bejėgiškumą ir vidaus reikalų ministro Marcino Kierwinskio neveiksmingumą“.
„Laikydamasis savo įprasto stiliaus, ministras pirmininkas Tuskas vėl bando manipuliuoti visuomenės nuomone, perkeldamas atsakomybę prezidentui ir opozicijai. Jis groja vis labiau susidėvėjusią plokštelę. Jo pastabos yra ne tik visiško bejėgiškumo, bet ir išskirtinės arogancijos išraiška“, – tvirtino R. Leskiewiczius.
Vis dėlto jis pridūrė, kad „visi smurto atvejai turi būti kuo griežčiau pasmerkti, o asmenys, atsakingi už žiaurius užpuolimus ar žodinius užgauliojimus, turi būti griežtai ir teisingai nubausti“.
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