Lenkijos prezidentas atšaukė susitikimą su Viktoru Orbanu, šiam apsilankius Rusijoje

V. Orbanas sulaukė griežtos Europos lyderių kritikos, kai penktadienį nuvyko į Rusiją kelių valandų trukmės susitikimui su V. Putinu. Tai buvo ketvirtasis jųdviejų susitikimas nuo tada, kai Maskva, pasiuntusi karius į Ukrainą, pradėjo didžiausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo.
Tuo tarpu K. Nawrockio partija susidūrė su klausimais dėl savo santykių su V. Orbano vadovaujama Vengrija. Su Ukraina besiribojanti Lenkija prasidėjus Rusijos karui tapo viena ištikimiausių Kyjivo sąjungininkių.
„Dėl premjero Viktoro Orbano vizito Maskvoje ir jo konteksto prezidentas K. Nawrockis nusprendė apriboti savo vizito Vengrijoje programą“, – įraše socialiniame tinkle „X“ paskelbė Lenkijos valstybės sekretorius Marcinas Przydaczas (Marcinas Pšydačas).
K. Nawrockio vizitas, kuris turėjo prasidėti trečiadienį, dabar apsiribos „išimtinai Višegrado grupės prezidentų susitikimu Estergome“, pridūrė M. Przydaczas, turėdamas omenyje Vidurio Europos šalių aljansą.
V. Orbanas jau seniai laikosi draugiškesnės pozicijos Maskvos atžvilgiu nei daugelis jo kolegų Europoje, ginčydamas Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijai ir nepaisydamas bandymų blokuoti rusiškos naftos ir dujų pirkimą.
Nepaisant to, V. Orbano Vengrija palaiko glaudžius ryšius ir su Lenkijos dešiniųjų partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), kuri remia K. Nawrockį bei palaikė jo kandidatūrą prezidento rinkimuose šį pavasarį.
Buvęs PiS vyriausybės pareigūnas Marcinas Romanowskis (Marcinas Romanovskis) gavo prieglobstį Budapešte, kai Lenkijoje jam buvo pateikta 11 kaltinimų dėl korupcijos.
Visai neseniai buvęs teisingumo ministras Zbigniewas Ziobro (Zbignevas Ziobras), kuris taip pat dirbo PiS vyriausybėje, išvyko į Vengriją, kol jam dar nebuvo pateikti panašūs kaltinimai.
Po sekmadienio žinios apie atšauktą susitikimą Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha K. Nawrockio sprendimą pavadino labai geru.
„Tai rodo esminę Lenkijos poziciją ir tvirtą solidarumo jausmą, dar kartą patvirtindama jos įsipareigojimą Europos vienybei ir saugumui kritiniu momentu“, – rašė jis sekmadienio vakarą paskelbtame įraše „X“.
