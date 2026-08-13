Lenkijos žvalgybos agentūra sulaukė norinčiųjų įsidarbinti antplūdžio

Agentūra teigė, kad, siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su „šiuolaikinių grėsmių mastu ir pobūdžiu“, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 paraiškų vienai darbo vietai.
Skelbimuose siūlytas darbas, be kita ko, operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams.
„Toks susidomėjimas rodo, kad ABW gali būti patraukli tarnybos ir darbo vieta tiems, kurie nori tobulinti savo įgūdžius, imtis ambicingų iššūkių ir žino, kad jų darbo rezultatai daro tikrą poveikį šalies saugumui“, – sakė Lenkijos saugumo tarnybas prižiūrinčio ministro atstovas Jacekas Dobrzynskis.
Jis pridūrė, jog didelis kandidatų skaičius nereiškia, kad ABW priims juos visus. Pasak jo, kandidatai turi praeiti griežtą atranką.
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