Libanas tapo pirmąja Artimųjų Rytų šalimi, oficialiai panaikinusia mirties bausmę

„Buvo patvirtintas įstatymo projektas, kuriuo siekiama panaikinti mirties bausmę Libane“, – paskelbė parlamento pirmininko biuras.
Libane nuo 2004 m. nebuvo įvykdyta nė viena egzekucija.
Šalies teisingumo ministras Adelas Nassaras mirties bausmės panaikinimą vadino istoriniu ir teigė, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigrąžinti įtariamuosius iš šalių, kuriose ji uždrausta.
Žmogaus teisių stebėjimo organizacijos „Human Rights Watch“ Libano tyrėjas Ramzi Kaissas naujienų agentūrai AFP sakė, kad šis sprendimas yra „milžiniškas žingsnis šaliai žmogaus teisių srityje ir aiškus atsiribojimas nuo žiaurios bei savavališkos bausmės, kuri niekada neturėtų būti taikoma“.
Mirties bausmės panaikinimas buvo vienas iš virtinės dabartinėje Libano parlamento sesijoje svarstomų įstatymų projektų, be kita ko ir daugelį metų diskutuojamo bendrosios amnestijos įstatymo.
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