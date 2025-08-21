Libano pabėgėlių stovyklose įsikūrusios palestiniečių grupuotės ketvirtadienį pradeda nusiginkluoti

Dėl jų nusiginklavimo buvo susitarta gegužę.
„Šiandien prasideda pirmasis ginklų perdavimo iš palestiniečių stovyklų proceso etapas“, – pareiškime teigė Libano ir palestiniečių dialogo komiteto pirmininkas Ramezas Dimashkieh (Ramezas Dimaškijė).
Procesas prasidės palestiniečių pabėgėlių stovykloje „Burj al Barajneh“ Beirute, kur Libano kariuomenei saugoti bus perduota pirmoji ginklų partija, pridūrė jis.
Vienas palestiniečių saugumo pareigūnas, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga, naujienų agentūrai AFP sakė, kad prezidento Mahmudo Abbaso (Mahmudo Abaso) judėjimas „Fatah“ pradės perduoti savo ginklus stovykloje „Burj al Barajneh“, koordinuodamas veiksmus su Libano kariuomene.
M. Abbasas gegužę viešėjo Beirute ir susitarė su libaniečių prezidentu Josephu Aounu (Žozefu Aunu), kad visi ginklai iš palestiniečių pabėgėlių stovyklų bus perduoti valstybei.
Naujausi komentarai