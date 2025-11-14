Lietuvos pasienyje surengtos rusų pratybos – mokėsi imti belaisvius

Kaip pranešė laivyno spaudos tarnyba, kariai buvo išmesti iš sraigtasparnio Mi-8 naudojant valdomas parašiutų sistemas „Malva“ ir „Arbalet“. Po nusileidimo specialiųjų pajėgų kariai tobulino „belaisvių paėmimo įgūdžius, žvalgybos patrulių vedimą, sąlyginio priešo komunikacijų išvedimo iš rikiuotės būdus“. Apie tai penktadienį rašo „The Moscow Times“.
Išsilaipinimas buvo atliekamas grupėmis po 20 žmonių iš 800 metrų aukščio, su visa kovine ekipuote, įskaitant ginklus ir papildomą įrangą. Pratybų metu buvo aktyviai naudojami naktinio matymo taikikliai ir sraigtasparnio tipo dronai, pranešė spaudos tarnyba.
Pratybos vyksta augant Vakarų šalių susirūpinimui dėl Rusijos karinės veiklos regione. Vasarą Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos (BND) vadovas įspėjo, kad Maskva gali bandyti surengti provokaciją Baltijos šalyse, panašią į Krymo aneksiją 2014 m., t. y. ne per didelio masto invaziją, bet slapta siunčiant pajėgas be atpažinimo ženklų ir siekiant užimti pasienio miestus prisidengiant rusakalbių gyventojų apsauga.
Vakarų žvalgybos vertinimu, 2024 m. pradžioje atkurta Leningrado karinė apygarda laikoma placdarmu potencialiam konfliktui su NATO.
Latvija, Lietuva ir Estija savo ruožtu rengia didelio masto gyventojų evakuacijos planus. Kaip spalio mėnesį rašė „Reuters“, Baltijos šalys Rusijos agresijos atveju ketina evakuoti apie 1,2 mln. žmonių sinchronizuodamos civilinės gynybos priemones ir rengdamos perkėlimo maršrutus savo teritorijose.
Naujausi komentarai