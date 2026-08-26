Liudininkai: „Meta“ žinojo, kad paauglių saugumo priemonės buvo neveiksmingos

Daugiau nei 3 mlrd. vartotojų visame pasaulyje turinti „Meta“ stengiasi atremti JAV valstijų koalicijos kaltinimus, kad ji sąmoningai sukūrė savo produktus taip, jog sukeltų priklausomybę vaikams ir rinktų jų duomenis, tuo pačiu klaidindama visuomenę.
Teismo procesas pirmadienį persirito į antrą savaitę ir turėtų tęstis iki rugsėjo pabaigos.
Vidiniuose „Meta“ dokumentuose, kurie buvo parodyti prisiekusiesiems, teigiama, kad funkcija „Take a Break“, kuri leidžia vartotojams nustatyti priminimus liautis slinkus (angl. scroll), pasiekė 1,8 proc. naudojimo lygį, o funkcija „Quiet Mode“, kuri nutildo vėlai vakare gaunamus pranešimus – 8,7 proc.
Antradienį atsakydamas į valstijų teisininkų klausimus, „Meta“ produktų dizaino direktorius „Instagram“ Francesco Fogu sakė negalįs patvirtinti skaičių, tačiau pripažino, kad bendrovė „žinojo, jog naudojimo lygis bus mažesnis“, jei įrankiai nebus įjungiami automatiškai.
Teisėja Yvonne Gonzalez Rogers, kuri skelbs nuosprendį šioje byloje, remdamasi prisiekusiųjų verdiktu, atrodė apstulbusi dėl to, kad F. Fogu nežinojo vidinių duomenų.
JAV valstijos sieks, kad „Meta“ būtų skirta apie 200 mlrd. dolerių (maždaug 170 mlrd. eurų) bauda, o pralaimėjimas teisme gali priversti ją iš esmės pakeisti savo verslo modelį ir sukelti šoką visoje pramonėje.
Apklausiamas valstijų advokato, F. Fogu kartais buvo kovingai nusiteikęs. Paklaustas, ar „Meta“ norėjo užkirsti kelią kai kurių duomenų paviešinimui, jis atsakė: „Kas yra „Meta?“ Aš?“
Du buvę darbuotojai taip pat liudijo, kad funkcijos „Take a Break“ ir „Quiet Mode“ nebuvo veiksmingos.
„Iš savo patirties žinau, kad „Take a Break“ yra funkcija, kuri sukurta žlugti“, – praėjusią savaitę liudijo buvęs „Meta“ inžinerijos direktorius Arturo Bejaras.
Duomenų mokslininkas George‘as Voličenko, kuris 2022 ir 2023 m. dirbo prie saugumo funkcijų „Instagram“, pirmadienį teigė, kad šių funkcijų naudojimo lygis buvo „labai žemas ir nuviliantis“ ir „tik lašas jūroje“.
Jis vaizdavo „Meta“ vadovybę kaip nesuinteresuotą galimybe reikšmingai padidinti jų naudojimą.
Vadovybė nepritarė automatiniam „Quiet Mode“ įjungimui jaunesniems paaugliams, o tai mažino naudojimą, nes šį nustatymą sunku rasti programėlėje, dėstė G. Voličenko.
Automatinis saugumo funkcijų įjungimas būtų sukėlęs „pastebimą neigiamą poveikį“ vartotojų įsitraukimui, sakė jis.
„Meta“ verslo modelis paremtas reklamos pardavimais, o bendrovė daugiau uždirba, kai vartotojai praleidžia daugiau laiko jos programėlėse.
Antradienio popietę liudyti turėtų „Instagram“ vadovas Adamas Mosseri. Remiantis teismo dokumentais, duoti parodymus turėtų ir įkūrėjas bei generalinis direktorius Markas Zuckerbergas.
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