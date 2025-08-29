Liudyti JAV Kongresui atsisakęs buvęs ES technologijų komisaras: viskam yra ribos

„Su pagarba pranešu, kad dalyvauti negalėsiu“, – naujienų agentūrai AFP perduotame savo laiške Respublikonų partijos atstovui Jimui Jordanui, vadovaujančiam Atstovų Rūmų Teisės komitetui, rašė buvęs Europos Komisijos narys.
„Man buvo pranešta, kad Europos Komisija jums atsakys tiesiogiai“, – pažymėjo Th. Bretonas.
Briuselis antradienį priėmė kol kas griežčiausią teisinių priemonių rinkinį, skirtą technologijų gigantams suvaldyti: Skaitmeninių paslaugų aktą (DSA), skirtą turinio moderavimui, ir Skaitmeninių rinkų aktą (DMA), kuriuo reglamentuojama konkurencija.
Abu įstatymus aršiai kritikuoja D. Trumpo respublikonai, o pats JAV prezidentas, tiesiogiai neminėdamas ES, šią savaitę pagrasino įvesti naujus muitus šalims, kurių skaitmeninėmis reguliavimo priemonėmis esą siekiama „daryti žalą“ JAV technologijoms.
Į tai reaguodama, ES atkakliai gynė savo „suverenią teisę“ reguliuoti skaitmeninę veiklą šalių bloke.
Vartotojų apsaugai nuo dezinformacijos ir neapykantos kalbos, taip pat nuo suklastotų ar pavojingų prekių, skirtas DSA įpareigoja platformas neteisėtą turinį pašalinti arba padaryti nepasiekiamu vartotojams.
Tarp DSA nuostatų, be kita ko, yra nurodymas platformoms suspenduoti naudotojus, kurie dažnai dalijasi nelegaliu turiniu, pavyzdžiui, skleidžia neapykantą, o kritikai už Atlanto tai vadina „cenzūra“.
J. Jordanas trečiadienį platformoje „X“ paskelbė, kad jo komitetas kitą savaitę surengs klausymą „Europos grėsmė Amerikos žodžio laisvei ir inovacijoms“. Taip pat paskelbta, kad dalyvavimą jame liudytojo statusu jau patvirtino britų kraštutinės dešinės lyderis ir euroskeptikas Nigelis Farage'as.
Th. Bretonas, kuris 2019–2024 m. ėjo įtakingo ES vidaus rinkos komisaro pareigas ir buvo atsakingas už platų klausimų spektrą, be kita ko ir skaitmeninę politiką, J. Jordano įraše buvo paminėtas kaip „kviečiamas liudytojas“.
Savo laiške buvęs ES komisaras pabrėžė „pagarba grįstos transatlantinės partnerystės“ poreikį ir atkreipė JAV įstatymų leidėjo dėmesį į ketvirtadienį keliuose Europos laikraščiuose paskelbtą savo straipsnį.
„Donaldo Trumpo puolimas prieš Europos demokratinę teisę reguliuoti technologijas yra didžiulis skandalas“, – straipsnyje pažymėjo Th. Bretonas.
„Kiek ilgai mes, ES piliečiai, ketiname toleruoti šias grėsmes? Paklusti tiems, kurie nori mums primesti savo taisykles, savo įstatymus, savo terminus? Atėjo laikas stoti į kovą. Europiečiai turi susivienyti ir garsiai ir aiškiai pasakyti: viskam yra ribos“, – pabrėžė jis.
