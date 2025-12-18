 Londonas pasirengęs dalytis rizika dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo

2025-12-18 16:15
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Jungtinė Karalystė yra pasirengusi dalytis su Europos sąjungininkėmis rizika, susijusia su įšaldyto Rusijos turto panaudojimu Ukrainai remti, pranešė JK ministro pirmininko Keiro Starmerio biuras.

Londonas pasirengęs dalytis rizika dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo / Scanpix nuotr.

Apie tai pranešta po ketvirtadienį paskelbto Belgijos pareiškimo, kad ji parems paskolą Ukrainai tik tuo atveju, jei gaus tvirtas garantijas, jog bus apsaugota nuo bet kokių Rusijos atsakomųjų veiksmų.

Svarbiame viršūnių susitikime Briuselyje Europos lyderiai svarsto, ar panaudoti įšaldytus Rusijos pinigus garantuoti paskolai, skirtai Ukrainos kariniams ir ekonominiams poreikiams finansuoti.

Didžioji dalis turto laikoma „Euroclear“ banke Belgijoje, kurios premjeras Bartas De Weveris iki šiol priešinosi jo panaudojimui Kyjivo finansavimui.

Jis paragino kitas bloko šalis dalytis rizika, nes bijo, kad būtent Belgijai tektų grąžinti paskolą, jei Maskvai pavyktų sužlugdyti planą.

K. Starmerio oficialusis atstovas buvo pakartotinai paklaustas, ar vyriausybė yra pasirengusi priimti Belgijos prašymą dalytis rizika, susijusia su įšaldytų Rusijos lėšų atblokavimu, kad jos būtų panaudotos Ukrainai.

Jis davė suprasti, kad vyriausybė tai padarytų, ir žurnalistams sakė: „Manau, kad iš vyriausybės veiksmų akivaizdu, jog mes norime, kad šis įšaldytas turtas būtų panaudotas Ukrainai paremti.“

„Manome, kad šių lėšų perdavimas yra labai aiškus signalas [Rusijos vadovui Vladimirui] Putinui, kad jis negali atsilaikyti ilgiau nei JK ir mūsų sąjungininkų parama, ir būtent į tai mes išliekame susitelkę“, – sakė jis.

Anksčiau B. De Weveris Belgijos parlamento nariams sakė: „Duokite man parašiutą ir mes visi kartu šoksime. Jei pasitikime parašiutu, tai neturėtų būti problema.“

