Lukašenka atsakė į Lietuvos grasinimus: siūlo susitarti

Pasak internetinio leidinio eurointegration.com, šį pareiškimą jis padarė Saugumo Tarybos posėdyje, apie tai pranešė valstybinė naujienų agentūra „BelTA“.
A. Lukašenka pareiškė, kad jis „visada susitars“ su Lietuvos žmonėmis, ir paragino susėsti prie derybų stalo.
Jis priekaištavo Lietuvai dėl padėties su automobiliais, likusiais Baltarusijoje uždarius sieną tarp šalių.
„Nereikia bergždžiai šūkauti ir triukšmauti. Nereikia įtraukti amerikiečių, rusų ar ukrainiečių. Tai nepaveiks. Ši tema yra mūsų derybų ir mūsų santykių sritis“, – sakė A. Lukašenka, patikinęs, kad automobiliai Baltarusijoje yra saugomi.
ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.
Gruodžio pradžioje Lietuvos ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pareiškė galinti vėl uždaryti sieną su Baltarusija, jei į šalį ir toliau skris balionai su kontrabanda. Tačiau ji pridūrė, kad veiksmus reikės derinti su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.
Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.
Gruodžio 9 d. dėl šių balionų Lietuvos vyriausybė visoje šalyje paskelbė ekstremalią situaciją. Gruodžio viduryje vyksiančiame Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdyje bus aptarta, koks Baltarusijos turtas, esantis Lietuvoje, galėtų būti įšaldytas arba konfiskuotas.
