Lukašenka vėl vyksta į Rusiją susitikti su Putinu

Vizito metu A. Lukašenka turėtų surengti derybas su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu. Jiedu turėtų aptarti „pagrindines dvišalio bendradarbiavimo sritis, aktualius regioninius ir tarptautinius klausimus, taip pat saugumo klausimus“.
A. Lukašenka dar turėtų susitikti su Rusijos ministru pirmininku Michailu Mišustinu. Susitikime su Rusijos premjeru Baltarusijos autoritaras turėtų aptarti bendradarbiavimo prekybos, ekonomikos ir investicijų srityse plėtrą, taip pat bendrų pramonės projektų įgyvendinimą.
Kaip jau skelbta, A. Lukašenka birželio mėnesį lankėsi V. Putino rezidencijoje Valdajuje.
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