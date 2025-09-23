Pareigūnai paaiškino, kad eismas uždraustas belaukiant Donaldo Trumpo kortežo pasirodymo. Prancūzijos prezidentas situaciją įvertino šmaikšačiai – pareiškė, kad eis pėsčiomis ir paskambino asmeniškai D. Trumpui prašydamas „atblokuoti kelią“.
Macroną Niujorke užblokavo Trumpo kortežas – teko eiti pėsčiomis
2025-09-23 12:38
Iš Jungtinių Tautų būstinės išėjęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas buvo nustebintas pareigūnų, kurie pasakė, kad jo kortežui kelias uždarytas.
Macroną Niujorke užblokavo Trumpo kortežas – teko eiti pėsčiomis / Vaizdo įrašo kadras
