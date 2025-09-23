 Macroną Niujorke užblokavo Trumpo kortežas – teko eiti pėsčiomis

Macroną Niujorke užblokavo Trumpo kortežas – teko eiti pėsčiomis

2025-09-23 12:38 diena.lt inf.

Iš Jungtinių Tautų būstinės išėjęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas buvo nustebintas pareigūnų, kurie pasakė, kad jo kortežui kelias uždarytas.

Pareigūnai paaiškino, kad eismas uždraustas belaukiant Donaldo Trumpo kortežo pasirodymo. Prancūzijos prezidentas situaciją įvertino šmaikšačiai – pareiškė, kad eis pėsčiomis ir paskambino asmeniškai D. Trumpui prašydamas „atblokuoti kelią“.

