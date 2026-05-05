Macronas: Armėnija pasirinko kelią į Europą

Armėnija surengė du svarbius viršūnių susitikimus, tęsdama atsargias pastangas politiškai išsivaduoti iš Rusijos įtakos.
Armėnija jau daugelį metų stiprina ryšius su Europa, šalyje augant nusivylimui dėl to, kad Maskva, Jerevano teigimu, nesugebėjo jos apsaugoti per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu.
„Dešimtmečius buvome savotiškai įpratę, kad Armėnija tam tikra prasme yra Rusijos satelitė“, – sostinėje Jerevane Armėnijos prancūzų bendruomenės nariams sakė E. Macronas.
„Armėnija iš tiesų padarė sprendimą (...) išsivaduoti iš šio suvaržymo ir atsigręžti į Europą“, – pridūrė jis.
E. Macronas taip pat teigė, kad Prancūzija suteikė materialinę paramą Armėnijai per konfliktus su Azerbaidžanu.
„Rusijos ten nebuvo, kaip jos nėra ir Venesueloje, kai kyla problemų“, – sakė jis.
Prancūzijoje gyvena viena didžiausių armėnų diasporos bendruomenių pasaulyje. Abi šalys turi glaudžių diplomatinių santykių istoriją.
Dešimtys Europos lyderių, įskaitant E. Macroną, šią savaitę lankėsi Jerevane, kur vyko Europos politinės bendrijos (EPB) viršūnių susitikimas ir vyks Armėnijos ir Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimas.
Naujausi komentarai